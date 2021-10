En Italie, la lutte contre les abus sexuels dans l'Église est encore un long chemin

Si des structures ont été mises en place pour écouter les victimes, la question des crimes sexuels reste encore largement taboue en Italie et il est bien difficile de faire avancer la prise de conscience d'une révolution culturelle. Un travail comme celui de la Commission indépendante sur les abus dans l'Église (Ciase) ne semble pas encore pour demain.



Avec notre correspondant à Rome, Éric Sénanque



Francesco Zanardi, abusé par un prêtre durant son enfance, préside le réseau L’Abuso, principale association de victimes de prêtres pédophiles dans la péninsule italienne. Il a lu avec attention les conclusions de la Commission Sauvé mais selon lui il y a encore fort à faire pour faire bouger les lignes. « On attend toujours en Italie qu’une commission enquête sur l’Église, regrette-t-il. L’Italie est vraiment l’un des pays les plus en retard pour prendre des mesures mais sans doute est-ce parce que nous avons le Vatican à la maison ! » Depuis des années, Francesco déplore le manque de volonté de l’Église catholique italienne pour traiter efficacement le drame des crimes pédophiles.