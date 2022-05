En visite surprise à Odessa, Charles Michel forcé de s’abriter à cause de frappes

En visite surprise à Odessa, grande ville du sud de l’Ukraine, le président du Conseil européen Charles Michel a été forcé de s’abriter en raison de frappes de missiles, a rapporté ce lundi un responsable de l’UE.

Selon cette source, lors d’une rencontre entre M. Michel et le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal, “les participants ont dû interrompre la réunion pour se mettre à l’abri car des missiles ont à nouveau frappé la région d’Odessa”.

“L’UE est à vos côtés”

Charles Michel a de son côté écrit sur Twitter qu’il était venu à Odessa pour célébrer la journée de l’Europe. “Vous n’êtes pas seuls. L’UE est à vos côtés”, a-t-il indiqué en dénonçant “l’agression russe” contre l’Ukraine, lancée le 24 février.

“L’impact de la guerre russe”

Selon le responsable européen, M. Michel a aussi constaté lors de cette visite surprise “l’impact de la guerre russe sur les chaînes d’approvisionnement mondiales”, notamment en ce qui concerne les céréales, dont “de nombreuses tonnes” sont “bloquées dans le port en raison du blocus russe de la mer Noire”. Ce blocus “nuit pas seulement à l’économie ukrainienne, mais entrave également l’accès du monde aux denrées alimentaires vitales et met en péril la sécurité alimentaire mondiale”, a ajouté cette source.

Vers une adhésion à l’UE?

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de son côté annoncé lundi s’être entretenu par visioconférence avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et évoqué les démarches de l’Ukraine pour devenir un pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne.

I came to celebrate #EuropeDay in #Odesa, the city where Pushkin said that "you can feel Europe."



And where today the Ukrainian people shield their monuments from bullets and rockets and their freedom from Russian aggression.



You are not alone.

The EU stands with you. pic.twitter.com/kneuEOvepb