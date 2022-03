Éric Zemmour à une Sénégalaise : “Je ne t’aurais pas accueillie en France…”

Éric Zemmour répond à une lectrice du magazine Elle originaire du Sénégal, venue dans l’Hexagone, pour une “vie meilleure”, qu’il ne l’aurait “pas accueillie en France”.



Immigration zéro



C’est clair et c’est net, Éric Zemmour prône “l’immigration zéro” et il le clame sur tous les toits. Invité de l’émission “Les propositions face aux Françaises”, ce lundi 7 mars sur LCI, Éric Zemmour a été interrogé par une lectrice du magazine Elle originaire du Sénégal.



Une vie meilleure



Elle raconte être venue en France durant sa jeunesse pour connaître une “vie meilleure” et y avoir été “très bien accueillie”. Une situation que le candidat de Reconquête! veut faire disparaître une fois Président de la République française.



Pas de place pour les Africains



“Si le milliard d’Africains venait en France pour avoir une vie meilleure, nous n’aurions plus de place, ce serait difficile”, lui répond Éric Zemmour.



“Non, je suis désolé, si c’est seulement pour avoir une vie meilleure, moi je suis pour l’immigration zéro. Je veux que les Français aient une vie meilleure, je pense d’abord au peuple français. C’est comme ça.”