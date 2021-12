Éric Zemmour en Arménie pour illustrer "la guerre de civilisation”

Désormais candidat à l’élection présidentielle, Éric Zemmour doit multiplier les déplacements pour donner corps à son projet et travailler son image. Et ce samedi 11 décembre, c’est à l’étranger que le polémiste a décidé de se rendre, pour un voyage de quatre jours en Arménie. Une destination qui ne doit rien au hasard, puisqu’elle lui permet d’envoyer plusieurs signaux à la droite de la droite.



La veille, devant une poignée de journalistes réunis à son QG, Éric Zemmour a justifié ce choix par la volonté d’honorer “une vieille terre chrétienne”, qu’il considère comme “le berceau de notre civilisation”. Car, selon lui, “l’Europe a été fondée par le christianisme” et que, “sans le christianisme, il n’y a pas d’Europe et il n’y a pas de France”.



Une manière d’opposer la civilisation européenne, et donc française, à l’islam qui menacerait l’ordre occidental, puisque ce voyage s’inscrit dans le contexte des affrontements entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, dans le Nagorny-Karabakh, une région disputée par les deux pays.



Je serai en Arménie du 11 au 14 décembre. Une Nation amie de longue date de la France. pic.twitter.com/HliedaiqOM — Eric Zemmour (@ZemmourEric) December 9, 2021

“L’Arménie est en danger. Elle a déjà été une terre martyre du temps de l’Empire ottoman et de massacres comme le génocide arménien. De nouveau, ce pays est harcelé, et par son voisin l’Azerbaïdjan, et surtout par la Turquie derrière. On est là au cœur de la guerre de civilisation”, a-t-il poursuivi, offrant ainsi une version géopolitique de ses obsessions identitaires. Un clin d’œil évident à destination de la frange la plus à droite de l’électorat, qui partage cette lecture du conflit au Nagorny-Karabakh.