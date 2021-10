Etats-Unis : Un client paie 12.000 dollars pour trois oranges à cause d’un bug en ligne

Aux Etats-Unis, le client d’un supermarché a eu une mauvaise surprise en vérifiant son compte en banque. L’homme, habitant dans l’Ohio, était adepte d’une enseigne permettant de commander et de se faire livrer ses courses à domicile. Mais il a récemment découvert que ses factures n’étaient plus payées via son compte courant, indique Capital qui rapporte une information de WCPO Cincinnati.