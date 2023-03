États-Unis: Un jeune Sénégalais de 29 ans reconnu coupable de fraude bancaire de près de 2 millions de dollars

Diape Seck a été reconnu coupable après avoir été accusé d'avoir participé au vaste stratagème qu'il a contribué à gérer de 2019 à 2020, selon le ministère de la Justice.





Selon les preuves, Seck, ainsi qu'au moins huit autres personnes, ont volé près de 2 millions de dollars en encaissant des chèques provenant du courrier d'églises et d'institutions religieuses, de janvier 2019 à janvier 2020.





En tant que représentant du service clientèle dans l'une des banques, Seck a conspiré avec Mateus Vaduva, Marius Vaduva, Vlad Baceanu, Nicolae Gindac, Florin Vaduva, Marian Unguru, Daniel Velcu, Vali Unguru et d'autres personnes pour ouvrir frauduleusement des comptes bancaires sous de fausses identités en échange de pots-de-vin en espèces, ont déclaré les procureurs.





Le groupe volait et déposait des chèques provenant du courrier entrant et sortant des églises et d'autres institutions religieuses sur des comptes bancaires ouverts frauduleusement.





Le travail de Seck à la banque lui permettait d'ouvrir des centaines de comptes bancaires frauduleux pour le groupe en échange d'argent, selon les responsables. Seck ouvrait fréquemment les comptes sans la présence des co-conspirateurs à la banque ou sans vérifier les informations d'identification.





Seck ouvrait les comptes en même temps qu'il effectuait des activités bancaires légitimes, ont-ils noté.





Seck aurait enfreint de nombreuses politiques bancaires et ouvert 412 comptes chèques au cours de la période d'un an, en se basant principalement sur des passeports et des permis de conduire roumains présumés.





Selon les responsables fédéraux, des chèques provenant de plusieurs églises à travers le pays ont ensuite été déposés sur les comptes, qui n'étaient pas ouverts au nom des églises.





La plupart des chèques étaient déposés sur les comptes via des guichets automatiques, qui étaient ensuite utilisés pour effectuer des retraits d'argent liquide à partir de cartes de débit attachées aux comptes frauduleux.





Seck risque une peine maximale de 30 ans de prison fédérale lorsqu'il sera condamné en juin.





Source: Montgomery Daily Voice