Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger recommencent à fonctionner, après une panne mondiale de plusieurs heures

Les plateformes du groupe facebook ont connu une panne généralisée.



Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger ont recommencé à fonctionner, mardi 5 octobre, après plus de six heures de panne, un incident sans précédent pour le groupe californien. Le site Downdetector, qui suit les pannes des services numériques, a identifié celle du géant des réseaux sociaux comme "la plus importante qu'il ait jamais observée".





Des milliers d’utilisateurs de Facebook, d’Instagram – son application de partage de photos – et de WhatsApp – son application de messagerie – n’ont plus eu accès à leurs services peu avant 18 heures. Downdetector dit avoir reçu plus de 50 000 rapports d’incidents de la part d’utilisateurs incapables de se connecter aux différentes applications, ainsi qu’à Facebook Messenger.





Facebook, la plateforme aux près de 3 milliards d'utilisateurs mensuels, traverse l'une des pires crises sur sa réputation depuis deux semaines, à cause de révélations d'une lanceuse d'alerte. Ancienne ingénieure cheffe de produit au sein de l'entreprise, Frances Haugen a fait fuiter de nombreux documents internes, notamment au Wall Street Journal, et a accusé le groupe de "[choisir] le profit plutôt que la sûreté" de ses utilisateurs, dans un entretien diffusé par la chaîne CBS dimanche.