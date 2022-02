Fermeture de RT en Allemagne: la Russie ferme la chaîne Deutsche Welle en réprésailles

La Russie ferme la radio-télévision internationale allemande Deutsche Welle

La Russie a ordonné jeudi la fermeture du bureau local de la radio-télévision internationale allemande Deutsche Welle et l'interdiction de ses programmes, en représailles à l'interdiction faite à la chaîne russe RT de diffuser en Allemagne.

Selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères, des sanctions sont également prévues contre les "représentants de structures étatiques et publiques allemandes impliqués dans la restriction de la diffusion de RT".

“Absurde” et “incompréhensible”

La chaîne allemande Deutsche Welle (DW) a jugé la décision “absurde” et “incompréhensible”. Elle signifie la fermeture de son bureau à Moscou. “Les mesures des autorités russes sont incompréhensibles et excessives”, a critiqué le président de DW, Peter Limbourg, dans un communiqué. DW “proteste contre cette réaction absurde”, qui n’a pas encore été officiellement notifiée, et promet de “renforcer nettement la couverture” de la Russie “même si nous devons finalement fermer.”