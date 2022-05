Fournisseurs d'armes, barrons de la drogue, tous ont leur argent à Dubaï, tout comme 714 Belges

Dubai Uncovered

Qu’il s’agisse d’un Russe qui a fourni des armes pour l’invasion de l’Ukraine ou d’un célèbre baron de la drogue irlandais, toute personne importante dans le monde du crime a (au moins une partie) son argent à Dubaï. C’est ce qui ressort d’une nouvelle fuite de données, “Dubai Uncovered” dans laquelle 714 Belges sont cités.





Dubaï n’est pas seulement populaire en raison de ses plages fabuleuses et de son luxe extravagant, mais aussi en raison de son climat favorable aux impôts. L’émirat est une plaque tournante des flux financiers illégaux. Démêler ces flux - découvrir qui investit dans des appartements de luxe et des villas cossues - peut également révéler quels personnages louches trouvent refuge dans la partie la plus peuplée des Émirats arabes unis.





Les noms d’un total d’environ 191.000 étrangers possédant des biens immobiliers à Dubaï ont été divulgués. Une information révélée par “De Tijd” et “Knack”, qui font partie du projet international “Dubai Uncovered”.





11 milliards d’euros dans l’immobilier

Les données datent de 2020 et proviennent du Dubai Land Department - le registre foncier, en quelque sorte - et des entreprises de services publics de l’émirat. L’American Center for Advanced Defense Studies (C4ADS), une organisation à but non lucratif qui étudie la criminalité et les conflits internationaux, a à son tour transmis les informations au projet journalistique “Dubai Uncovered”. Ils ont fait circuler les coordonnées de centaines de milliers de propriétaires et de biens. Le projet est coordonné par le site d’information économique norvégien E24.





Les données divulguées montrent que les citoyens et les entreprises indiennes et du Royaume-Uni forment le plus grand groupe de propriétaires étrangers, suivis par ceux du Pakistan et de l’Arabie saoudite. Mais les Européens ne sont pas en reste : les résidents des États membres de l’UE possèdent ensemble des biens immobiliers d’une valeur de quelque 11 milliards d’euros à Dubaï.





Extraditions





La liste de noms mentionne également 714 propriétaires belges liés à 1.154 propriétés, d’une valeur d’environ un demi-milliard d’euros. 22 Belges figurant sur la liste des biens immobiliers de Dubaï ont également fait l’objet d’autres fuites, telles que les Panama Papers et Pandora Papers. Le porte-parole du SPF Finances, Francis Adyns, indique que notre administration fiscale a également reçu des informations qui pourraient aider les administrations fiscales et les services de police, afin de détecter la fraude fiscale et les délits. Les autorités fiscales belges ne veulent pas donner plus de détails à ce stade sur les données sur lesquelles notre pays enquête.





“L’immobilier est depuis longtemps un moyen pour les criminels de blanchir de l’argent ou de profiter de revenus illicites”, répond Isaac Zukin, analyste principal chez C4ADS. Le secteur est très vulnérable au blanchiment d’argent car il est possible de dissimuler l’identité des personnes impliquées et l’origine de l’argent, selon Knack.





La Cellule de Traitement des Informations Financières belge (CTIF) a également découvert ces informations. Sur la période 2018-2020, la CTIF a signalé aux parquets belges 38 dossiers relatifs aux Émirats arabes unis, portant sur un montant total d’“environ 480 millions d’euros”. Ces dossiers de Dubaï concernent le trafic de diamants, la fraude fiscale grave et le crime organisé.





En décembre 2021, la Belgique et les Émirats arabes unis ont signé une convention d’assistance judiciaire et d’extradition. Cependant, les documents doivent encore être ratifiés dans les deux pays. Actuellement, la justice belge demande l’extradition d’une poignée d’individus aux Émirats. Dès que les accords auront été ratifiés, la Belgique pourra demander d’autres extraditions.





Sanctions américaines

La Russie possède également près de 9.700 propriétés à Dubaï, avec plus de 5.000 citoyens. Parmi eux figure Ruslan Baisarov, l’un des 200 hommes d’affaires russes les plus riches, qui est impliqué dans de graves violations des droits de l’homme et a fourni du matériel militaire pour l’invasion russe de l’Ukraine.