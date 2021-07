France : Ce qu’on sait du Sénégalais qui a tué le vendeur de Bouygues Telecom

Ousmane Diallo, 62 ans, a été mis en examen lundi dernier pour assassinat et tentative d’assassinat, deux jours après avoir tué à l’arme blanche un jeune vendeur d’une boutique de téléphonie et gravement blessé un autre dans un centre commercial de Claye-Souilly (Seine-et-Marne) en France.



D’après les premiers de l’enquête, le Sénégalais souffre de troubles psychiatriques. Il est psychologiquement instable et a été interné dans le passé pour ses troubles qui l’empêchent de vivre normalement.



Selon Les Échos, il était en situation régulière en France, disposait d'un titre de séjour en bonne et due forme valable jusqu'au 20 juillet 2021 et a été condamné à trois reprises, il y a plus de 15 ans, pour des faits de violences.