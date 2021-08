[VIdéo] France : Des policiers tirent à bout portant sur un conducteur, 2 blessés graves, l'IGPN saisie

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre des agents en civil ouvrir le feu sur une voiture lors d'un contrôle en Seine-Saint-Denis. Le conducteur et la passagère sont à l'hôpital, et deux policiers blessés. La police des polices va enquêter.





Si le contexte n'est pas encore exactement connu, les images sont choquantes. Une vidéo publiée sur Twitter (attention, les images peuvent choquer) dans la matinée montre au moins trois hommes, deux en tenue sombre et un autre vêtu d'un tee-shirt blanc, tenter d'immobiliser un véhicule vers 1?h?30 dans la nuit de dimanche à lundi dans une rue de Stains, en Seine-Saint-Denis. Ça s’est passé cette nuit à Stains, le jeune n’a pas survécu … pic.twitter.com/107DImffpZ — L’écho Des Banlieues (@EchoBanlieues) August 16, 2021





Alors que le conducteur recule brusquement puis accélère en marche avant, les hommes – qui ne sont pas identifiables en tant que policiers sur les images – tirent à bout portant, d'abord cinq fois, brisant les deux fenêtres avant de la voiture. Trois derniers coups de feu sont tirés par un des individus en tenue sombre, alors que le véhicule est arrêté. Après vérification, celui en t-shirt blanc ouvre finalement la portière du conducteur.





Les pronostics vitaux ne sont plus engagés





Le conducteur et sa passagère ont été tous les deux transportés à l'hôpital mais, en milieu d'après-midi, leurs pronostics vitaux n'étaient plus engagés, selon une source policière contactée par Libération. "Cinq impacts de balle ont été constatés sur le chauffeur et un sur la passagère, dont l'état de santé serait néanmoins le plus préoccupant", nous a indiqué une autre source policière.





Selon cette même source, les tireurs sont bien des agents en civil, qui appartiendraient à la brigade anticriminalité (BAC) de Stains. Ils seraient actuellement en garde à vue, et l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie de l'enquête. "Une procédure normale du moment que des coups de feu sont tirés", précise la même source tout de même perplexe?: "On ne voit pas ce qu'il se passe dans le véhicule, on s'interroge sur l'attitude des personnes dans l'habitacle quand on voit la réaction des policiers."





Durant la marche arrière du véhicule noir, un policier situé derrière la voiture aurait été percuté. Alors qu'un deuxième tentait de son côté d'immobiliser le véhicule, le conducteur aurait poursuivi cette fois sa manœuvre en marche avant et entraîné le policier "sur plusieurs mètres". Deux agents sont blessés, un à la main et l'autre au genou.





Dans la foulée, une compagnie de CRS a été déployée pour sécuriser la ville de Stains. Elle devrait y rester cette nuit encore, nous indique une autre source policière.





Dans une vidéo d'une minute publiée sur Twitter en fin de matinée, la préfecture de police de Paris, par la voix de sa porte-parole, a tenu à réagir et à confirmer les informations connues à cette heure. Une forme de réaction inédite et rapide, suffisamment rare pour être soulignée.