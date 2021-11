France : Emmanuel Macron, une allocution dans des habits de candidat

Neuvième allocution télévisée d'Emmanuel Macron ce mardi 9 novembre: le président a fait deux annonces sur le plan sanitaire : la dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 pour les personnes âgées et fragiles pour continuer de bénéficier d'un passe sanitaire valide et la campagne de rappel élargie à partir de décembre au plus de 50 ans. Mais Emmanuel Macron a consacré la plus grande part des 27 minutes de son intervention à défendre son bilan et esquisser les pistes de sa future campagne.



Dix-huit ! C'est le nombre de fois qu'Emmanuel Macron a prononcé le mot « travail ». Une valeur qu'il replace au cœur de son discours dans l'optique de la présidentielle. « Aujourd’hui, comme hier, vous le voyez, le travail continue d’être notre boussole, le fil rouge de notre action »





Certes, la réforme des retraites est définitivement abandonnée - « Les conditions ne sont pas réunies aujourd’hui pour relancer ce chantier » - mais celle de l'assurance-chômage est maintenue. « Les demandeurs d’emploi qui ne démontreront pas une recherche active, verront leur allocations suspendues ».