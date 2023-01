France : Hausse exponentielle des prix du sucre

Parmi les hausses les plus remarquées, il y a celle du sucre dont le prix a bondi de +36% en un an. Les confiseries tentent donc de trouver des alternatives mais sont-elles vraiment plus intéressantes ?





Dans l’Essonne, un confiseur produit chaque année 450 tonnes de bonbons. Le sucre en est la matière première et les coûts de production ont ainsi augmenté de 85%. « Le sucre, que je payais 570 euros la tonne par kilo complet, aujourd’hui je le paye 990 euros », déclare Gilles Duault, PDG Kubli. Il n’a donc plus le choix : il doit augmenter ses prix. Du jamais-vu selon le fabricant. À la hausse du sucre s’ajoute également la hausse des prix de l’énergie.





Des substituts qui coûtent cher

Sa facture a ainsi triplé. « On réduit évidemment les embauches, on réduit les investissements, on attend de voir comment la consommation va réagir », poursuit Gilles Duault. En supermarché, aussi, le prix du sucre explose : +36% sur un an. Certains n’en achètent plus ou trouvent des alternatives comme le miel ou le chocolat, des substituts meilleurs pour la santé, mais pas pour le porte-monnaie.





Source: Franceinfo