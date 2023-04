France / Homosexualité : Sarah El Haïry devient la première femme ministre à faire son coming out

La secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et du Service national a évoqué très rapidement sa compagne dans une interview pour Forbes.







Un coming out tout en discrétion, en seulement quelques mots. Au milieu de discussions sur ChatGPT, le SNU et les réseaux sociaux dans une interview pour Forbes, la secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et du Service national Sarah El Haïry est devenue la première femme membre d’un gouvernement en France à révéler son homosexualité.





Sans s’attarder sur le sujet, la porte-parole du MoDem a simplement répondu honnêtement à une question sur les critiques à son égard sur les réseaux sociaux. « J’essaye de ne pas lire car je sais que Twitter n’est pas la vraie vie. Mais quand ma famille ou ma compagne sont touchées, oui, ça me fait de la peine. Mais j’ai fait ce choix de l’action publique », a répondu la benjamine du gouvernement.





« Ma compagne », en deux mots seulement, Sarah El Haïry a rendu public une relation avec une autre femme, sans donner son identité ni entrer dans le détail de sa vie personnelle.





Qualifiée depuis son interview de première femme politique à faire son coming out, Sarah El Haïry marche plutôt dans les pas d’autres avant elle comme Mélanie Vogel, actuelle sénatrice écologiste des Français de l’étranger, qui n’a d’ailleurs pas manqué de le souligner sur Twitter : « Première ministre à faire son coming out en France oui, la première femme politique faudrait songer à ne pas pousser. »