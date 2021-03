France: Jean-Luc Mélenchon condamne l’arrestation d’Ousmane Sonko

L’acteur politique Français, Jean-Luc Mélenchon, condamne l’arrestation du leader de Pastef, Ousmane Sonko, accusé de trouble à l’ordre public.« L'arrestation pour trouble à l'ordre public de la figure de l'opposition sénégalaise Ousmane Sonko est préoccupante. Je souhaite qu'à Dakar et à Paris les peuples décident de leur avenir dans les urnes et non dans les tribunaux », a écrit le leader de La France insoumise dans un tweet.