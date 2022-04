France - Législatives 2022 : Zemmour appelle à une «grande coalition des droites»

Dans un communiqué de presse publié mardi, le patron de Reconquête! «propose la création d'une grande coalition des droites et de tous les patriotes». «Je tends la main au Rassemblement national, aux Républicains qui refusent le macronisme et à Debout la France», a lancé Éric Zemmour.





Si Éric Zemmour avait appelé à voter pour Marine Le Pen lors de son discours de défaite au soir du premier tour, il considère que «la campagne de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle est marquée par l'émergence de deux grandes coalitions, l'une macroniste, l'autre islamo-gauchiste, qui s’apprêtent à se présenter (...) devant les Français».