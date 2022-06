France-Législatives : Macron n'aura pas la majorité absolue (Estimations)

Selon les premières projections de l’institut Ifop, la coalition de la majorité présidentielle (Ensemble !) n’obtiendrait qu’entre 210 et 250 des sièges. Le président Emmanuel Macron n’a donc pas obtenu la majorité absolue qu’il appelait de ses vœux. La Nupes aurait entre 150 et 180 sièges. Auteur d’une grosse percée, le RN disposerait d’entre 80 et 100 députés quand LR obtiendrait entre 60 et 70 élus.