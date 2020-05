France: les écoles se préparent à rouvrir mardi pour une partie des élèves

En France, un peu plus d’un million d’élèves de maternelle et du primaire sont attendus dans les écoles en France ce mardi 12 mai. Un retour sur la base du volontariat et avec un protocole sanitaire très strict. Ces derniers jours les directrices et directeurs des établissements ont été mobilisés pour préparer les écoles à ces nouvelles consignes. Reportage dans le département de la Mayenne, dans l’ouest de la France.







« C'est un peu angoissant quand même. On est un peu dans l’inconnu. » Et pourtant, elle la connaît parfaitement son école. Cela fait plus de 20 ans que Brigitte Cabaret est directrice et maîtresse, ici, à l’école Simone Veil de Saint-Pierre-des-Nids. Depuis plusieurs jours elle travaille à adapter les locaux de l’établissement.













« On a mis en place des entrées différenciées et au sein de l'école chaque enfant a un parcours et il ne croise pas du tout les enfants des autres classes. Il n'y a pas de brassage entre les différentes classes. »











La cantine restera fermée, pour le déjeuner ce sera pique-nique pour tout le monde. Du changement aussi à l’intérieur des classes. « Cette classe est en cours d'aménagement. C'est une classe où il y avait 26 élèves. Il y a 7 élèves. Donc quand les enfants arrivent, la première chose que l'on fait : les enfants se lavent les mains, vont à leur place. Ils auront un matériel personnel, ils n'ont pas du tout accès au matériel collectif. C'est pour çà que vous voyez des étagères qui sont retournées et tout le matériel collectif est enlevé. »





Tous ne reprendront pas le chemin de l'école





Ici, dans le département de la Mayenne, on est en vert sur la carte de France de l’épidémie, pourtant sur un effectif de 120 élèves, moins de 30 feront leur retour à l’école ce mardi matin.





Partout en France, la reprise des cours sera très progressive. Certains directeurs d'école ont déja alertés les parents que compte tennu des mesures de sécurité et des gestes barrière à respecter au sein des établissements scolaires, très peu d'enfants pourraient réintégrer leur établissement.





Lola, 11 ans est en classe de CM2, elle ne fait pas partie des élèves sélectionnés. Elle a appris la nouvelle samedi dans une vidéo du directeur de son école. Elle est trés déçue.





Déjà, je ne suis pas avec mes amis. Même si des fois je peux les voir en FaceTime, c'est moins bien que rigoler en vrai ou courir ensemble ou discuter tout simplement. Et puis je suis fille unique... voilà, je m'ennuie un peu.