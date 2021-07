France : Près de 9000 nouveaux cas de Covid, du simple au double en moins d’une semaine

Près de 8900 contaminations au Covid-19 ont été enregistrées en 24 heures, un niveau plus vu depuis début juin, a indiqué ce mercredi 14 juillet Santé publique France. Des données qui relancent la crainte d’une 4e vague épidémique.



Ces 8875 nouvelles contaminations en un jour (6950 la veille) signalent un bond, du simple au double en moins d’une semaine (4442 cas enregistrés le 8 juillet).



Le gouvernement s’inquiète de la progression du variant Delta, deux fois plus contagieux. Le nombre de cas positifs pourrait flamber à 35.000 nouvelles contaminations début août en l’absence d’efforts pour limiter la circulation du virus, selon une récente modélisation de l’Institut Pasteur.





Le taux de positivité (pourcentage de personnes testées positives sur l’ensemble des celles ayant réalisé un test) monte à 1,3% contre 0,9% il y a une semaine.