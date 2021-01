France : Vol de 120 téléphones haut de gamme, d'une valeur de 50 millions Fcfa, revendus au Sénégal

Un employé d’une boutique Orange de Nantes a été jugé hier pour vol de téléphones portables.C’est la direction d’Orange qui a alerté la police, alertée par des anomalies dans le stock d’une des boutiques nantaises du fournisseur de téléphonie.Il aurait détourné des téléphones haut de de gamme, durant plusieurs mois, pour les revendre à prix cassé, 100 euros (65 000 Fcfa) au lieu de 800 euros (525 000 Fcfa), à son complice.Le receleur aurait écoulé les portables volés au Sénégal, informe Les Échos qui rapporte l'information.Le préjudice est estimé à plus de 78 000 euros, soit 51 millions Fcfa.Le receleur a nié son implication, indiquant qu’il pensait bénéficier d’une promotion en achetant ces téléphones.Selon les informations glanées par le journal, l’un des mis en cause a été condamné pour escroquerie et l’autre pour recel.