Frappe russe sur l'ouest de l'Ukraine: au moins 22 blessés

Frappe russe en Ukraine

Une frappe russe sur la ville de Tchortkiv, dans l'ouest de l'Ukraine largement épargné par les violences, a fait samedi soir au moins 22 blessés, dont des civils, et partiellement détruit un site militaire, a indiqué dimanche un responsable local.

"Hier, à 21h46 heures locales (20h46 à Bruxelles), Tchortkiv a été touchée par quatre missiles, tous tirés depuis la mer Noire", a affirmé le gouverneur régional, Volodymyr Trouch lors d'une conférence de presse diffusée sur Facebook, précisant qu'"il y avait 22 blessés, tous hospitalisés". Parmi les victimes, "il y a sept femmes et un enfant de 12 ans", a poursuivi le gouverneur.





Selon M. Trouch, également chef de l'administration de la région de Ternopil, dont dépend Tchortkiv, "une installation militaire a été partiellement détruite" dans la frappe, "et des habitations résidentielles ont été endommagées". Tchortkiv, qui comptait un peu moins de 30.000 habitants avant l'invasion russe, se situe à 140 km au nord de la frontière avec la Roumanie et à 200 km au sud-est de Lviv, grande ville de l'Ouest de l'Ukraine.