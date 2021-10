Fundraising : Le message d’Eric Adams à la communauté africaine de New York

La communauté africaine de New York a organisé, le samedi 09 octobre dernier, une cérémonie de levée de fonds pour le candidat démocrate Eric Adams. Le candidat à la mairie de New York a échangé avec ces derniers. Il a promis de travailler avec eux pour la réussite de leurs projets une fois élu. Ainsi, il sera le deuxième maire noir à diriger la ville de New York. Il les a invités à sortir en masse, le 02 novembre prochain (date des élections) afin de voter pour lui.