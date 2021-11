Fusillade entre familles rivales au cimetière: deux morts

Fusillade, Familles rivales

Il s’agirait d’un règlement de comptes entre deux bandes qui sont opposées et impliquées dans des fusillades depuis plusieurs années. Un septuagénaire présent sur les lieux a, lui aussi, été retrouvé sans vie à cause d’une balle perdue, selon le quotidien Le Parisien.





Nous sommes lundi, environ 10h, cimetière de Torrent à Horta Oest, près de Valence en Espagne. Tout commence par une scène de recueillement. Sauf que le calme va très vite dégénérer lorsque deux familles présentes, appartenant a priori à des bandes rivales, vont se croiser dans une allée du cimetière.





Selon Le Parisien, la rencontre comprendrait quatre membres du clan des « Bocanegra » et quatre autres du clan « Marco ». Deux familles du même quartier qui sont habituées à des affrontements violents et sont soupçonnées de plusieurs fusillades. Très vite, des insultes partent de part et d’autre.





Ensuite, des coups auraient été échangés avant qu’un homme sorte une arme de poing et ouvre le feu, nous apprend toujours Le Parisien. Cette fusillade a eu lieu devant les enfants, que les mères ont essayé de protéger, ainsi que devant le journal local.









Une victime collatérale

Une patrouille de police en patrouille qui passait dans le coin a été alertée par les coups de feu et s’est précipitée sur place pour porter les premiers secours, en vain, selon Le Parisien. Le père de famille, âgé de 45 ans est décédé, après avoir reçu plusieurs balles. Son fils âgé de 20 ans est, lui aussi, touché, mais à la jambe. Ses jours ne sont pas en danger. Il sera pris en charge et envoyé à l’hôpital par les secours. Selon le quotidien catalan El Punt Avui, il s’agirait d’une personnalité connue de la communauté gitane.





Les quatre personnes soupçonnées d’avoir ouvert le feu se sont enfuies à bord d’une camionnette. Un des membres, apparemment touché, a laissé des traces de sang, ce qui a conduit les enquêteurs jusqu’à l’emplacement où était stationné le véhicule.