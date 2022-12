Golden Globes Awards 2023 : l’acteur Eddie Murphy recevra un prix honorifique

Eddie Murphy va recevoir en janvier 2023, une distinction honorifique aux Golden Globes Awards pour l’ensemble de sa carrière. Il s’agit du prix Cecil B. DeMille qui récompense l’œuvre d’une personnalité exceptionnelle de l’industrie cinématographique.





Le célèbre acteur américain de 61 ans n’est pas la première star du grand écran à recevoir ce prix. Il y a eu bien avant lui des monstres sacrés comme Denzel Washington, Jane Fonda, Jodie Foster, Robert de Niro ou encore George Clooney. Selon la présidente de la Hollywood Foreign Press Association Helen Hoehne, « c’est un honneur de remettre le prix Cecil B. DeMille à l’emblématique et très apprécié Eddie Murphy ».





Il fait ses débuts en 1982 sur le grand écran





« Nous sommes ravis de célébrer l’impact sur le cinéma et la télévision que sa carrière a eu, devant et derrière les caméras au fil des décennies » a poursuivi la présidente de cette association qui organise les Golden Globes Awards. Eddie Murphy a commencé sa carrière dans le stand-up. Il a ensuite suivi les traces d’autres stars de ce genre de spectacle comme Bill Cosby ou Robin Williams.