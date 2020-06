Grand pèlerinage à La Mecque: l'Arabie autorisera un millier de pèlerins

Pèlerinage à la Mecque

L'Arabie saoudite autorisera un millier de personnes vivant sur son territoire à effectuer le grand pèlerinage à La Mecque cette année, a annoncé mardi le ministre du hajj après la décision de Ryad de limiter drastiquement le nombre de pèlerins en raison de la pandémie du Covid-19.

"Le nombre de pèlerins sera d'environ un millier, un peu moins, un peu plus", a déclaré le ministre Mohammed Benten dans une conférence de presse. "Le nombre n'atteindra pas les 10.000 ou les 100.000", a-t-il insisté.





Le pèlerinage prévu pour fin juillet sera limité à des fidèles de moins de 65 ans et qui ne sont pas atteints de maladies chroniques, a indiqué pour sa part le ministre de la Santé Tawfik al-Rabiah, au cours de la même conférence de presse. Les candidats au pèlerinage seront testés pour s'assurer qu'ils ne sont pas infectés par le nouveau coronavirus avant leur arrivée dans la ville sainte de La Mecque et devront subir une quarantaine domestique après la fin du rituel, a-t-il ajouté.





L'Arabie saoudite a décidé lundi de maintenir le pèlerinage avec un "nombre très limité" de fidèles, alors que la pandémie de nouveau coronavirus "continue de s'accélérer" dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Seules les personnes de toutes nationalités "se trouvant à l'intérieur du royaume" saoudien pourront effectuer le hajj, conformément aux mesures de précaution destinées à contenir la propagation du virus, a indiqué l'agence officielle SPA.





Jusque-là, Ryad maintenait l'incertitude autour de la tenue de ce pèlerinage, l'un des plus importants rassemblements religieux au monde, qui a attiré 2,5 millions de musulmans en 2019 selon les chiffres du ministère chargé de l'organiser. Le ministre du hajj n'a pas précisé les critères de sélection des personnes qui seraient autorisées à effectuer le pèlerinage. Mais il a indiqué que les autorités saoudiennes allaient travailler étroitement avec les missions diplomatiques à Ryad pour sélectionner ces pèlerins.





Le hajj est l'un des cinq piliers de l'islam. En cas de forte affluence, il peut devenir un énorme vecteur de contagion, avec des fidèles venus du monde entier. Or la pandémie "continue de s'accélérer" à travers la planète, s'est inquiété lundi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. C'est notamment le cas en Arabie saoudite, pays arabe du Golfe le plus touché avec une recrudescence du nombre de contaminations. Les autorités ont officiellement recensé plus de 161.000 personnes infectées, dont 1.307 sont décédées.