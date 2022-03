Guerre contre Russie : L'UE exclut toute adhésion rapide de l'Ukraine

L'Ue exclut l'adhesion rapide de l'Ukraine

Réunis ce vendredi 11 mars 2022, en Sommet à Versailles (France), les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne (UE) ont exclu toute adhésion rapide de l'Ukraine. Ils ont néanmoins affirmé leur volonté de renforcer des liens avec le pays, ont annoncé plusieurs médias européens consultés par Seneweb.





Cette guerre va conduire les 27 à prendre «des décisions historiques» pour «complètement redéfinir l'architecture de notre Europe», a déclaré le président français Emmanuel Macron. Il a particulièrement évoqué les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et de la défense, et espère que des actions seront conclues d’ici fin mars.





Au même moment, le président russe, Vladimir Poutine, a ordonné à son armée de faciliter l'envoi de combattants «volontaires» en Ukraine, en réponse à l'acheminement, selon lui, de «mercenaires» par l'Occident.