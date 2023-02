Guerre en Ukraine : Joe Biden attendu en Pologne

Le président américain est attendu en Pologne aujourd’hui. Il doit y rencontrer son homologue, Andrzej Duda, et des alliés d’Europe de l’Est. Il parlera de la guerre en Ukraine, mais n’aurait pas l’intention de se rendre sur place, selon la Maison Blanche. Le premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a déclaré dimanche que Joe Biden et lui-même discuteraient de la possibilité d’accroître la présence des troupes américaines en Pologne et de la rendre plus permanente. M. Biden, qui doit rester en Pologne jusqu’à mercredi, a dit en juin 2022 que les Etats-Unis installeraient un nouveau quartier général permanent pour leur armée en Pologne afin de répondre aux menaces russes.



Des responsables ukrainiens ont exhorté pendant ce week-end, en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité, les membres du Congrès américain à faire pression sur l’administration de Joe Biden pour qu’elle envoie des chasseurs F-16 à Kiev. Le président américain avait repoussé le mois dernier la demande ukrainienne d’envois de ces avions, fabriqués par Lockheed-Martin.



Des responsables américains ont estimé dimanche que les Etats-Unis devraient se concentrer sur la fourniture d’armes pouvant être utilisées immédiatement sur le champ de bataille, plutôt que sur des avions de combat nécessitant une longue formation. Ils n’ont toutefois pas exclu de fournir des F-16. « Les discussions se poursuivront au cours des semaines et des mois à venir », a déclaré l’ambassadrice américaine aux Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, sur CNN.



La Pologne est disposée à fournir des MiG – elle en a encore environ trente – tout en posant des conditions. « Aujourd’hui, nous pouvons évoquer un transfert de nos MiG dans le cadre d’une coalition élargie et nous y sommes prêts. La Pologne ne peut que s’inscrire dans le cadre d’une coalition élargie avec les Etats-Unis comme tête de file », a dit le Mateusz Morawiecki. Les commentaires de ce dernier font suite à ceux du président Duda auprès de Sky News, affirmant que des avions de combat modernes devraient être envoyés en Ukraine.