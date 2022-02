Guerre en Ukraine : La France compte déployer 500 hommes en Roumanie

Alors que la bataille fait rage à Kiev en ce troisième jour de l’offensive russe en Ukraine, les pays occidentaux commencent à prendre leurs dispositions. Invité sur le plateau de France 24, le général Français, Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées a fait part des mesures que prendra la France pour parer à toute éventualité. « C’est l’expression de la solidarité stratégique entre les membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Et la Roumanie est à proximité immédiate de la situation de guerre que connaît l’Ukraine. De ce fait, l’OTAN a décidé de renforcer sa présence, d’envoyer un signe très clair de solidarité stratégique et de positionner des forces en Roumanie », a-t-il lancé dans un premier temps.





Le chef d’Etat-Major poursuit : « Et la France, qui est actuellement contributeur majeur de la force de réaction rapide de cette organisation, s’est portée volontaire pour assurer le rôle de nation cadre ; c’est-à-dire de pays leader pour déployer prochainement un bataillon de 500 hommes en Roumanie. Avec des véhicules blindés, des engins de combat pour apporter un soutien à la Roumanie mais aussi pour apporter le message d’une solidarité stratégique de l’ensemble des membres de l’OTAN. »





Selon le général Bukhad, cette opération de déploiement des troupes françaises en Europe n’est pas la première du genre. « Depuis 2017, la France est présente en Estonie, dans le cadre de l’opération Lynx (OTAN). Et aujourd'hui, avec la situation de guerre que connaît l’Ukraine, il a été décidé de maintenir notre dispositif car on devait être relevé au bout du mois de mars. On va donc maintenir une compagnie d’environ 200 à 250 militaires avec des blindés ».