Guerre en Ukraine: la France expulse ses premiers diplomates russes

C’est une première depuis le début de la guerre en Ukraine et l’invasion russe entamée il y a une quarantaine de jours. Dans un communiqué publié en début de soirée, ce lundi 4 avril, le ministère des Affaires étrangères a annoncé qu’il allait procéder à l’expulsion “de nombreux” diplomates russes aux activités “contraires à ses intérêts”.



Alors que l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la République tchèque et l’Irlande ont eu recours depuis la semaine dernières de nombreuses fois à ce procédé, souvent pour des soupçons d’espionnages, Paris n’avait pas encore pris de telle décision.





Dans leur communiqué, les services du ministre Jean-Yves Le Drian, ne précisent pas le nom des personnels diplomatiques russes concernés et indiquent simplement que “cette action s’inscrit dans une démarche européenne”. “Notre première responsabilité est toujours d’assurer la sécurité des Français et des Européens”, ajoute le communiqué. Selon des sources proches citées par l’AFP, il s’agirait de 35 diplomates.







Alexeï Mechkov, Alexander Makogonov



Dans la matinée, sur France Inter, Emmanuel Macron avait dit vouloir de nouvelles sanctions contre Moscou après un week-end marqué par la découverte de massacres à Boutcha. Une ville située à une trentaine de kilomètres de Kiev, la capitale de l’Ukraine, et où des dizaines de corps de civils ont été retrouvés.



En France, les figures diplomatiques russes sont notamment incarnées par l’ambadasseur, Alexeï Mechkov, lequel avait d’ailleurs été récemment convoqué par le Quai d’Orsay suite à un dessin publié sur le compte Twitter de l’ambassade. Moscou est également présent en France via le porte-parole de l’ambassadeur, Alexander Makogonov.





Ce dernier s’est régulièrement fait l’écho du Kremlin sur les plateaux de télévision français, relayant les arguments et justifications de Moscou concernant la guerre menée en Ukraine. Rien n’indique pour le moment qu’ils sont concernés par les expulsions annoncées.