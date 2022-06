Guerre en Ukraine : Moscou annonce avoir tué quatre mercenaires sénégalais

Les forces russes, qui ont envahi l’Ukraine depuis février dernier, ne font pas face aux militaires ukrainiens uniquement. Elles seraient confrontées aussi à des combattants étrangers enrôlés par Kiev.



Ces mercenaires seraient au nombre de 20 000 d’après les autorités ukrainiennes. Ils ne seraient qu’au nombre de 7 000, si l’on en croit les Russes.



Ces derniers affirment d’ailleurs en avoir tué près de 2000 dans les combats. D’après Les Echos, qui cite Moscou dans son édition de ce vendredi, on compte au moins 42 Africains parmi les victimes : 38 Nigérians et 4 Sénégalais.



Le Kremlin, souligne le journal, déclare ignorer pour l’instant si ces combattants vivaient en Ukraine au moment de l’éclatement du conflit ou s’ils ont été déployés depuis l’étranger.



Dès les premiers jours de l’invasion russe, Kiev avait lancé un appel à travers ses relais diplomatiques pour des renforts de soldats étrangers. L’ambassadeur de l’Ukraine au Sénégal avait relayé la campagne d'enrôlement sur sa page Facebook.



Dakar n’avait pas goûté cette initiative. C’est ainsi que la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Aïssata Tall Sall, avait convoqué le diplomate pour lui remonter les bretelles.



Malgré tout, d’après Les Echos, une quinzaine de Sénégalais seraient partis combattre les forces russes aux côtés des soldats ukrainiens. La moitié est par la suite rentrée au pays, selon le journal.