Guerre en Ukraine : Moscou annonce ouvrir plusieurs couloirs humanitaires

L'armée russe a annoncé l'ouverture lundi 7 mars de plusieurs couloirs humanitaires et l'instauration de cessez-le-feu locaux pour évacuer des civils des villes ukrainiennes de Kharkiv, Kiev, Marioupol et Soumy, en proie à de violents combats.





«Les forces russes, dans un but humanitaire, déclarent un ''régime de silence'' à partir de 10H00 le 7 mars et l'ouverture de couloirs humanitaires», a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Le communiqué ne précise pas si les couloirs ouvriront à l'heure locale en Ukraine (08H00 GMT) ou à celle de Moscou (07H00 GMT) et combien de temps ils resteront ouverts.