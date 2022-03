Guerre en Ukraine : Record historique du cours du pétrole et des métaux, ce lundi

Les prix des métaux et gaz flambent

L'invasion de l'Ukraine par la Russie et le possible embargo occidental sur le pétrole russe ont encore fait flamber les cours du gaz et des métaux, ce lundi 7 mars 2022, qui atteignent un nouveau record historique.





Ce matin, le baril de pétrole WTI américain bondissait de 7,45 % à 124,29 dollars, et le prix du baril de Brent de la mer du Nord s'envolait de 7,86 % à 127,41 dollars. Le prix du gaz s'enflammait également ; son cours européen bondissant de 60 % à plus de 300 euros le mégawattheure, rapporte marianne.net.





Si les Occidentaux "discutent très activement" de la possibilité d'interdire les importations de pétrole russe en réponse à l'invasion de l'Ukraine, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est montrée plus prudente ce dimanche, en évitant de mentionner les interdictions d'importations russes.