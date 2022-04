Guerre Russie/ Ukraine : Un ancien Ballon d’or prend les armes contre la Russie

Igor Belanov, Ballon d’Or en 1986, a rejoint les forces armées ukrainiennes pour défendre son pays contre l’envahisseur russe. L’ancien attaquant du Dynamo Kiev et du Borussia Mönchengladbach (Bundesliga) a fait le choix de servir son pays en rejoignant les forces armées ukrainiennes dans le combat qui les oppose à la Russie depuis un peu plus d’un mois.

Né à Odessa, en Ukraine, l’ancien buteur de la grande équipe de l’Union soviétique des années 80 a remporté huit titres avec le Dynamo Kiev dont une Coupe des Coupes contre l'Atlético de Madrid en 1986.

USSR and Dynamo Kiev's Igor Belanov being presented with the 1986 Ballon d'Or prior to the European Cup Quarter-finals/2nd leg match v Besiktas, 18 March 1987. pic.twitter.com/zj8agtF4R7