Haïti célèbre sa fête nationale sur fond de tensions politiques

Ce samedi 1er Janvier, Haïti célèbre sa fête nationale qui commémore sa prise d’indépendance sur la France et par la même occasion, la première abolition de l'esclavage de l'histoire de l'humanité. Mais 218 ans après sa fondation, le pays n’a jamais été confronté à une telle crise politique et les difficultés d’organiser les cérémonies officielles ce samedi révèlent ces grandes tensions.



Aller aux Gonaïves le 1er janvier est un enjeu de pouvoir. En 1804, c’est là que les pères de la nation haïtienne avaient signé l’acte d’indépendance et c’est donc traditionnellement dans cette ville, à 150 km au nord de Port-au-Prince, qu’est prononcé le discours du chef de l’État pour le premier jour de l’année.





Mais depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse, le 7 juillet, Haïti est confrontée à une profonde crise de gouvernance. De facto, le Premier ministre Ariel Henry gère les affaires. Mais dans la cité de l’indépendance, plusieurs citoyens dont des groupes armés lui ont signifié qu’il n’était pas le bienvenu ce samedi.