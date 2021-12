Hongrie : Emmanuel Macron en visite chez son adversaire européen Viktor Orban

Le président français est en visite officielle à Budapest lundi 13 décembre, où il boucle son tour d’Europe, avant que la France prenne la présidence de l’Union européenne le 1er janvier prochain.



Emmanuel Macron rencontrera les quatre dirigeants du groupe de Visegrad (regroupant Hongrie, République Tchèque, Pologne et Slovaquie), avant de s'entretenir avec Viktor Orban et avec des dirigeants de l’opposition hongroise. C'est à l'invitation du président hongrois qu'il arrivera à Budapest ce lundi 13 décembre. Emmanuel Macron va ainsi poser pied sur le seul pays d'Europe qu'il n'a pas encore visité au cours de son quinquennat, rappelle Anthony Lattier dans la capitale hongroise.



Jeudi 9 décembre, le chef de l'État français parlait d'« un adversaire politique, mais un partenaire européen » pour évoquer Viktor Orban, avec qui il s'oppose sur de nombreux sujets. « Quelles que soient nos sensibilités politiques, nos choix, nous devons travailler ensemble pour notre Europe et donc, mon devoir est de porter la voix de la France et d'aider à construire des compromis utiles pour l'Europe », a-t-il déclaré.





Viktor Orban a pourtant souvent été cité par Emmanuel Macron comme le chef de file d'un camp nationaliste et souverainiste dans l'UE, auquel il oppose celui des europhiles « progressistes ». Parfois, les deux hommes s’entendent, comme en lorsqu’il fallut désigner la future présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Mais les différents demeurent : sur la conception même de l’Europe – souveraineté européenne contre souveraineté des Etats – mais aussi sur les valeurs.





Appel à l'aide d'un élu d'opposition hongrois



Avant cette visite du chef de l'État français, Gabor Eröss, élu local de l’opposition hongroise, membre d’un parti écologiste et maire adjoint du 8e arrondissement de Budapest, s'adresse dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron. L'opposant s'attaque sur RFI à la politique d'extrême droite de Viktor Orban : « M. Macron, la Hongrie où vous vous rendez est gouvernée par l’extrême droite. Depuis douze ans bientôt, on a des campagnes de haine à répétition visant et stigmatisant des groupes vulnérables : que ce soit les Roms, c’est-à-dire la minorité tsigane, les sans-abri, les migrants ou actuellement la communauté gay et lesbienne. »



Pour Gabor Eröss, les discours de haine et stigmatisant les minorités servent à cacher la « corruption généralisée omniprésente, qui existe dans les plus hautes sphères du pouvoir. Le propre gendre de Viktor Orban a été épinglé par l’agence anti-fraude de l’Union européenne. À chaque fois qu’ils fraudent, ce sont les contribuables européens, dont les Français eux-mêmes, qui se font voler. Voilà, Français, vous vous faites voler par un Premier ministre d’extrême droite, raciste et extrémiste, chef d’un système mafieux en place en Hongrie depuis onze ans et demi déjà. »





Gabor Eröss appelle ainsi Emmanuel Macron à faire respecter les valeurs de l'Union européenne : « On a besoin d’une présidence française qui fasse respecter, et pas seulement sur le papier, les valeurs de la République, qui sont les mêmes que les valeurs de l’Union européenne. Des valeurs que Viktor Orban bafoue ».