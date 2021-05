Il paye un tueur à gages en bitcoins pour se débarrasser de sa femme

Il paie par Bitcoins un tueur à gage pour tuer sa femme

Un enseignant à la retraite du comté de Blount, dans le Tennessee, aux États-Unis, a payé un tueur à gages près de 18.000 dollars, soit environ 15.000 euros, en bitcoins, dans le but de faire assassiner son épouse. Le complot a cependant été déjoué par la BBC, qui effectuait des recherches pour un rapport d’enquête non spécifié. Le FBI a ensuite été alerté, et Nelson Replogle a été arrêté le 21 avril dernier.