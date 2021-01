Il tue ses parents avant de se suicider: l’horreur près de Metz

Le fils tue ses parents puis se suicide

Un massacre familial encore inexpliqué survenu à Pange, près de Metz, ce mercredi 27 janvier.

Un homme de 37 ans a abattu ses parents à Pange (Moselle, Grand Est), ce mercredi. Il s’est ensuite retranché de longues heures dans la maison familiale cernée par la gendarmerie, intervenue en nombre, avant de se donner la mort, relate le quotidien régional Le Républicain lorrain. Mirek et Halina Dabrowski, respectivement âgé de 64 et 65 ans, ont été tués par leur propre fils, Christophe, dans la matinée. Malgré les négociations entamées, l’auteur, qui avait lui-même donné l’alerte, retournera l’arme contre lui.

Effroi et consternation

Dans le village de moins de 900 habitants, c’est la consternation et l’effroi. Le couple de retraités était connu du voisinage pour sa gentillesse et avait trois enfants, dont Christophe. À 11 h 15, tout était terminé: “On est venu nous dire que nos voisins étaient morts, c’est tout”, raconte un témoin, effondré. “Il vivait là depuis décembre, avant Noël. J’ai encore vu le père et le fils se promener dans le village il y a quelques jours. C’est incompréhensible. Nous n’avons jamais entendu de cris, de disputes ou quoi que ce soit”, confie un autre.





“Un drame incompréhensible”