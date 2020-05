Inde : une fuite de gaz chimique fait au moins sept morts et des centaines de blessés

Des policiers montent la garde lors d'un rassemblement devant une usine de LG Polymers après une fuite de gaz à Visakhapatnam, en Inde, le 7 mai 2020.

Des centaines de personnes ont été hospitalisées, jeudi 7 mai, dans une ville du sud-est de l'Inde après une fuite de gaz dans une usine chimique, ont annoncé les autorités locales. La police a fait état d'au moins sept morts, dans un premier bilan provisoire."Au moins 1 000 personnes de zones situées autour de la fuite de gaz ont été amenées dans différents hôpitaux publics ou privés de Visakhapatnam", a déclaré à l'AFP le docteur B K Naik, coordinateur des hôpitaux du district, en indiquant que le bilan humain pourrait être beaucoup plus lourd."Nous avons des centaines de patients dans différents hôpitaux publics ou privés. C'est une calamité", a-t-il déclaré à l'AFP, annonçant le chiffre de sept morts.La fuite s'est produite au cœur de la nuit dans une usine opérée par LG Polymers, filiale indienne de l'entreprise sud-coréenne LG Chemicals, et implantée en bordure de la ville industrielle et portuaire de Visakhapatnam, dans l'État d'Andhra Pradesh.Des images prises sur place montraient des corps inanimés, d'hommes ou d'animaux, allongés dans la rue ou sur un bord de trottoir. Sur certaines vidéos, des personnes toussaient et vomissaient par terre.Appelées vers 3h30 par des résidents paniqués, les autorités ont évacué 3 000 à 4 000 personnes de villages situés dans un rayon de 1 à 1,5 kilomètre autour de l'usine, selon un haut responsable de la police locale. Équipés de masques à gaz et de bouteilles d'oxygène, des secouristes fouillaient dans la matinée les maisons une par une, à la recherche d'éventuelles victimes.Du styrène s'est répandu dans l'usine aux premières heures de la journée, lorsque des familles résidant dans les villages alentours dormaient, a indiqué un représentant local. Le gaz s'est échappé de deux grands réservoirs non utilisés en raison du ralentissement de l'activité dû au confinement national, selon une responsable de la police locale. Plusieurs centaines de personnes ont inhalé le gaz.Le gaz "avait été laissé là à cause du confinement. Cela a mené à une réaction chimique et de la chaleur est apparue dans les réservoirs, et le gaz a fui à cause de cela", a affirmé à l'AFP Swaroop Rani, une responsable de la police. La nature exacte de ce gaz n'était pas connue dans l'immédiat.Des brumisateurs étaient utilisés pour diffuser de l'eau dans la zone touchée par le gaz. La municipalité a appelé les habitants à ne pas ingérer de nourritures ou d'eau qui n'étaient pas recouvertes, et à consommer du lait, des bananes et du sucre non raffiné pour atténuer les effets toxiques."Le bilan est susceptible de monter", a déclaré à l'AFP Gana Venkata Reddy Naidu, un élu de l'assemblée législative d'Andhra Pradesh, estimant qu'il pourrait s'établir à "25-30 morts". "Je prie pour la sécurité et le bien-être de tous à Visakhapatnam", a, de son côté, tweeté le Premier ministre indien Narendra Modi.