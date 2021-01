Indonésie: Contact perdu avec un boeing 737, 50 personnes à bord

Des proches des passagers qui étaient à bord du vol SJY182 de Sriwijaya Air attendent des nouvelles à l'aéroport Supadio de Pontianak, le 9 janvier 2021

Nearby islanders are finding wreckage in the Java Sea ???????? #SJ182 pic.twitter.com/dQ9FmNvmCh — Alex Macheras (@AlexInAir) January 9, 2021

Un avion de la compagnie Sriwijaya a disparu des radars quelques minutes après son envol. Le ministère des Transports d'Indonésie a annoncé ce samedi 9 janvier avoir "perdu le contact" avec un Boeing 737, disparu en pleine mer de Java. Il transportait 62 personnes, dont 12 membres d'équipage, et opérait un vol intérieur reliant la capitale, Jakarta à Pontianak, sur l'île de Bornéo. Parmi les 50 passagers montés à bord, les autorités décomptent sept enfants et trois bébés.C'est le site Flightradar24, qui permet de suivre le trafic aérien en temps réel à travers le monde, qui a d'abord alerté de la disparition du Boeing 737 peu après 11h (heure française). D'après le site, il avait perdu plus de 10.000 pieds en moins de soixante secondes, environ quatre minutes après le départ de Jakarta.Sriwijaya Air, la compagnie aérienne indonésienne, a déclaré dans un communiqué qu'elle continuait de chercher de plus amples informations sur cet événement avant de pouvoir faire une déclaration. Idem du côté de Boeing. Un porte-parole du constructeur américain cité par Reuters a déclaré : "Nous sommes au courant des rapports des médias de Jakarta et surveillons de près la situation. Nous travaillons pour recueillir plus d'informations."Cependant, les médias locaux rapportent que des débris suspects ont été retrouvés dans l'eau. "Nous avons trouvé des câbles, un morceau de jean et des morceaux de métal", a ainsi déclaré un responsable de la sécurité à CNNIndonesia. Des patrouilleurs ont été déployés dans les eaux au nord-ouest de Jakarta, site du "probable" crash, ont indiqué les secours.L'avion est un Boeing 737-500 de 27 ans, selon les détails d'immatriculation inclus dans les données de suivi, et non pas un Boeing 737 MAX. Ce modèle est cloué au sol depuis 2019 après deux crashs en cinq mois. Le premier d'entre eux, en octobre 2018, concernait un vol de la compagnie indonésienne Lion Air, qui avait plongé dans la mer environ 12 minutes après le décollage de Jakarta, dans la mer de Java, causant la mort de 189 personnes.