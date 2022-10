Insolites d'une Amérique en campagne: mème, sextape et Missy Elliott

A moins de trois semaines des élections américaines de mi-mandat, des candidats redoublent d'inventivité pour toucher les électeurs, sans crainte du ridicule, de l'imprudence ou de l'intime. Comme en témoignent ces insolites de campagne.





Des mèmes contre son adversaire







John Fetterman, colosse connu pour ses tatouages et son amour des shorts et pulls à capuche, qui fait campagne en Pennsylvanie pour un siège de sénateur, a récemment créé Fettermemes, un site de mèmes internet - des contenus humoristiques largement diffusés sur les réseaux sociaux - destinés à tourner en ridicule son opposant républicain Mehmet Oz.





La plateforme met à la disposition des internautes une bibliothèque de vidéos mettant en scène le chirurgien superstar, compartimentée en plusieurs catégories, notamment "bizarre", "MAGA" ou encore "hors sujet".



Derrière chaque catégorie se cache une compilation de vidéos où on voit le républicain assurer des interview télévisés, animer ses propres émissions, prendre la parole lors d'évènements, en train de danser ou encore mangeant un morceau de pastèque.





Une sextape de campagne





Dans le 12 ème district de New York, Mike Itkis, candidat indépendant au Congrès, a fait le buzz après avoir réalisé une sextape censée illustrer son "approche positive de la sexualité" et l'un de ses slogans de campagne "Rendez les droits sexuels explicites - ne vous appuyez PAS sur le droit à la vie privée ou à la liberté d'expression".





Dans la vidéo de 13 minutes intitulée "Bucket List Bonanza", diffusée sur un site pornographique très visité, l'officier de l'armée de terre joue un rôle actif aux côtés de l'actrice de films X Nicole Sage.





Dans une section dédiée sur son site internet de campagne, M. Itkis, qui se présente comme "Non marié. Sans enfants. Célibataire. Athée", a déjà fait part de ses positions sur le sujet, certes de manière moins imagée, en affirmant notamment soutenir la légalisation de la prostitution et la liberté de la pratique de l'adultère.





Le "Missy Elliott Day"





Le gouverneur républicain de Virginie, Glenn Youngkin a déclaré le 17 octobre, journée dédiée à la rappeuse Missy Elliott en Virginie.





La rappeuse américaine rendue célèbre par ses titres "Work it" ou "Get Ur Freak On", originaire de Portsmouth dans l'Etat de Virginie, y était en visite lundi et a posé aux côtés de M. Youngkin.





"Originaire de Virginie, elle a inspiré les jeunes femmes du Commonwealth et d'ailleurs à poursuivre une carrière dans les arts et la musique. Elle représente le rêve américain !", a tweeté Glenn Youngkin se félicitant de son tour de force.





AFP