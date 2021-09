iPhone 13 : prix, date de sortie, photo, design, coloris, fiche technique, toutes les infos

Après des mois de rumeurs, Apple vient tout juste d’annoncer l’iPhone 13, son nouveau smartphone phare.



L’iPhone 13 est officiel ! Apple vient de mettre fin aux rumeurs en présentant son nouveau smartphone phare durant sa keynote de rentrée. On vous présente donc l’iPhone 13 et son petit frère, l’iPhone 13 mini. Ils sont disponibles en six coloris : noir, bleu, violet, blanc, rouge et… rose, petit nouveau qui vient remplacer le modèle vert de l’iPhone 12.

Avec l’iPhone 13, Apple ne change pas une équipe qui gagne. Le smartphone reprend le châssis de son prédécesseur. On retrouve donc toujours des tranches plates en aluminium teinté de la couleur choisie. L’écran conserve également la même diagonale. Il s’agit toujours d’une dalle OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces sur l’iPhone 13, et 5,4 pouces sur l’iPhone 13 mini, mais il est annoncé comme plus lumineux cette année. La traditionnelle encoche a néanmoins été rapetissée, tout en proposant toujours Face ID, le système de reconnaissance faciale de la Pomme.

En matière de photographie, les iPhone 13 et iPhone 13 mini proposent deux capteurs au dos, désormais placés à la diagonale. Le capteur principal, un grand-angle de 12 MP, est accompagné d’un ultra grand-angle de 12 MP. Ce dernier a été agrandi afin de capturer davantage de lumière. Le système de stabilisation optique Sensor Shift fait également son apparition cette année sur l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini.

Si la configuration photo ne change donc pas tellement par rapport à celle de l’iPhone 12, on pourra compter sur la nouvelle puce A15 Bionic pour améliorer les clichés. Côté vidéo, on note ainsi l’apparition du Cinematographic mode, une fonction permettant d’obtenir un effet de Focus digne d’un film.

Cette puce dispose de 6 coeurs — 4 coeurs hautes performances et 2 coeurs économes — et est annoncée comme étant 60% plus puissante que la puce concurrente la plus performante. Grâce à cette puce et diverses optimisations, l’iPhone 13 propose une autonomie supérieure à l’iPhone 12. Apple annonce jusqu’à 2,5 heures de plus, ce qui n’est clairement pas négligeable quant on considère que ce smartphone est toujours compatible avec la 5G. Côté logiciel, on pourra compter sur iOS 15 et toutes ses nouveautés.