Iran : les forces de sécurité tirent sur des manifestants après un hommage à Mahsa Amini

Des milliers de personnes étaient réunies pour célébrer la fin du deuil traditionnel, 40 jours après la mort de la jeune femme kurde.



Les forces de sécurité iraniennes ont ouvert le feu mercredi 26 octobre, selon une ONG, sur des manifestants rassemblés dans la ville d'origine de Mahsa Amini, où des milliers de personnes avaient assisté à une cérémonie d'hommage à la fin du deuil traditionnel de 40 jours. «Les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes et ouvert le feu sur les gens sur la place Zindan à Saghez», dans la province du Kurdistan (ouest), a indiqué sur Twitter Hengaw, un groupe de défense des droits des Kurdes d'Iran, basé en Norvège.





Défiant un dispositif de sécurité renforcé, criant «Femme, vie, liberté» ou «Mort au dictateur», une foule d'hommes et de femmes s'était réunie autour de la tombe de la jeune femme dans le cimetière Aichi de Saghez, selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Cette Kurde iranienne de 22 ans est décédée le 16 septembre, trois jours après son arrestation à Téhéran par la police des mœurs qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique, imposant notamment le port du voile pour les femmes.





Sa mort a déclenché une vague de contestation sans précédent depuis trois ans, qui se poursuit à travers l'Iran. Jeunes femmes et écolières sont montées en première ligne, beaucoup tête nue, brûlant leur voile et bravant les forces de sécurité. La justice iranienne a annoncé mercredi avoir inculpé plus de 300 personnes, portant à plus de mille le nombre officiel des inculpations liées à ces manifestations. Dès mardi soir, les autorités avaient renforcé leur dispositif à Saghez. Les accès à la ville auraient également été bloqués.





Répression sévère



L'agence de presse Isna a indiqué qu'internet avait été coupé à Saghez, «pour des raisons de sécurité», à la suite des tensions et affrontements dispersés après la cérémonie. Selon des militants des droits humains, les forces de sécurité avaient mis en garde les parents de la jeune femme contre l'organisation d'une cérémonie d'hommage sur sa tombe, allant jusqu'à menacer «la vie de leur fils». Selon l'agence iranienne Fars, environ 2000 personnes se sont rassemblées au cimetière.





Des images mises en ligne par des militants et des défenseurs des droits humains montraient une foule dense, en voiture et à moto, à pied à travers champs et le long des routes, ou même traversant une rivière. Frappant des mains, criant, klaxonnant, la foule a envahi la route reliant Saghez au cimetière, distant de huit kilomètres, selon des images mises en ligne par Hengaw, que cette ONG a déclaré à l'AFP avoir vérifiées.