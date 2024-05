Italie : L’Eglise catholique aura bientôt un Saint "informaticien"

En Italie, le laïc Carlo Acutis, mort en 2006, à l’âge de 15 ans des suites d’une leucémie foudroyante, va devenir saint. Ainsi en a décidé le pape François.

Il a signé hier jeudi 23 mai, le décret reconnaissant un deuxième miracle attribué au garçon. Le jeune italien avait déjà été déclaré bienheureux par Bergoglio lui-même en 2020, à la suite d’un premier miracle.





Le miracle décisif





La merveille qui lui vaudra une place dans le cénacle des Saints catholiques est intervenue le 02 juillet 2022. En effet, une jeune costaricienne qui était venue faire ses études à Florence a fait une chute à vélo dans une rue de cette ville du centre de l’Italie. L’accident a entraîné chez l’infortunée « un traumatisme crânien très grave ».







Conduite à l’hôpital, elle subit une première opération d’urgence. La situation est devenue très critique. Les médecins ont averti la famille qu'elle pouvait mourir à tout moment. Le jour même de l’accident, la mère de la jeune femme, a commencé par prier le bienheureux Acutis, afin qu’il intercède pour la guérison de sa fille.





Le 08 juillet, à l’occasion d’un pèlerinage à Assise, elle se rend sur la tombe du bienheureux dont le corps est exposé derrière une vitre pour prier. Le jour même, raconte le dicastère pour les Causes des saints, « Valeria (prénom de la fille) a repris une respiration spontanée et le jour suivant, les médecins ont constaté la reprise de la motricité de ses membres supérieurs et la reprise partielle de la parole ».





La date de l’évènement n’a pas encore été annoncée





Le 18 juillet, elle quitte l’unité des soins intensifs et le 11 août elle débute une thérapie de réduction qui « contrairement aux prévisions médicales, ne dure qu’une semaine après une récupération rapide et efficace ». Le dicastère pour les Causes des saints a jugé que la guérison de la jeune costaricienne était miraculeuse.







Ce qui vaut au bienheureux une prochaine canonisation. La date de l’évènement n’a pas encore été annoncée. On devrait le savoir lors d’un consistoire annoncé pour se tenir avant l’été.





On l’appelait le « geek de Dieu »





De son vivant Carlos Acutis était un passionné de l’informatique. On l’appelait d’ailleurs le « geek de Dieu ». Il mettait son talent au service de l’évangélisation. Le jeune homme a notamment géré le site internet de sa paroisse à Milan. On lui doit aussi d’autres initiatives numériques en faveur de l’Eglise.