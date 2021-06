ITALIE : Un Sénégalais accusé d'avoir volé 105 euros meurt noyé après une course-poursuite avec la police

PADOU – Il s’agit de Khadim Kolhe, le jeune sénégalais qui a tenté de voler dans un supermarché, vendredi soir et qui, lorsqu’il a été découvert par la police, s’est jeté dans les eaux de la Brenta. Et meurt, rapporte ilgazzettino.it, visité par Senego.



Une mort causée pour un butin de seulement 105 euros, abandonné bien avant la rivière.



Les péripéties d’un vol



La scène s’est produite en fin d’après-midi de ce vendredi. Le garçon a été surpris en train de voler dans un supermarché dans la zone d’Altichiero, au nord de la ville. Il a été vu par l’agent de sécurité en train de mettre de la nourriture dans un sac à dos.



La police, qui est arrivée sur les lieux, s’est mise à sa poursuite. Pour ne pas être attrapé, il a sauté dans la rivière Brenta, près de Vigodarzere. Le corps du jeune sénégalais a été retrouvé dans la zone peu après.



La victime est Khadim Kohle, italien, de parents d’origine sénégalaise. Il était âgé de 23 ans et avait déjà été condamné pour des délits comme outrage à agents. Né à Cittadella, il a vécu à Limena.