Italie : Un Sénégalais condamné pour maltraitance infantile

Il fouettait son fils avec un câble électrique. Les voisins ont alerté la police. Il a été condamné 10 ans après les faits.





L’affaire remonte en avril 2013. Un Sénégalais de 45 ans dont le nom n’a pas été révélé par la presse italienne, pour corriger son fils, a usé d’un câble électrique d’environ un mètre et 1,5 cm de diamètre. Le môme alors âgé de 8 ans s’est retrouvé avec d’énormes cicatrices sur plusieurs parties du corps.





Alertée par les voisins, la police de Fabbrico, une commune italienne, est rapidement intervenue. Sur place, rapporte Les Echos, l’homme aurait tenté de détourner l’attention des policiers, affirmant que les cris provenaient de sa femme et de son fils qui s’étaient disputés. Avant d’ajouter que le petit était sorti jouer au football.





Pas du tout convaincus, les policiers poursuivent la perquisition et trouvent l’enfant accroupi dans la baignoire de la salle de bain, avec des signes évidents de violence. Ce dernier sera transporté à l’hôpital.





Arrêté après la découverte du câble, le Sénégalais a été depuis remis en liberté. Jusqu’à avant-hier. Au terme de la procédure, le mis en cause aujourd’hui âgé de 53 ans a été condamné à 3 ans de prison par la Cour d’appel de Bologne, pour abus dans la famille et de lésions corporelles aggravées. La peine est assortie d’une interdiction d’exercer des fonctions publiques pendant 5 ans. L’homme, qui avait déménagé à Carpi (Modène), a été arrêté en exécution de la disposition restrictive et conduit en prison.