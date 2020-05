Italie : Un Sénégalais gravement heurté par un camion

Selon Les Échos, un Sénégalais, âgé de 47 ans, a été victime d'un grave accident de travail en Italie. Opérateur écologique dans une coopérative, il a été heurté par un camion poubelle. Les faits remontent à lundi dernier.





D'après le récit du journal, le conducteur du camion, qui déchargeait les bacs à papiers des écoles élémentaires a très mal manœuvré le bras mécanique du véhicule qui s'est coincé sur le Sénégalais.





Notre compatriote, qui s'évanouit et s'affale sur terre, s'est retrouvé avec de graves blessures au niveau de la poitrine et de l'abdomen. Hospitalisé aux urgences et sous assistance respiratoire, il est entre la vie et la mort.