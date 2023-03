Italie : une infirmière sénégalaise retrouvée morte chez elle

Ndèye Balaba Cissé, 56 ans, était infirmière à la polyclinique d’Udine, en Italie. Elle était coordonnatrice infirmière du département chirurgie de l’établissement de santé. Elle a été retrouvée morte dans son appartement.



D’après Les Échos, qui donne la mauvaise nouvelle, la dame ne s’est pas présentée à son lieu de travail le jour de la découverte macabre. Ses collègues, inquiets, lancent l’alerte. Des pompiers, une équipe médicale et des éléments de la police locale se rendent dans son appartement situé de la rue Aquileia à Udine. Ils découvriront le corps sans vie de l’infirmière originaire du Sénégal.



En attendant les résultats de l’enquête sur la disparition de Ndèye Balaba Cissé, les témoignages affluent, notamment sur les réseaux sociaux. Ses collègues ont posté un message dans lequel ils saluent la mémoire d’«un point de référence tant pour son dévouement au travail et sa grande capacité organisationnelle que pour sa sensibilité et son attention envers chaque collaborateur et chaque patient de la polyclinique».



Les Échos rapporte que Ndèye Balaba Cissé est arrivée en Italie en 1999. Elle était chef de service depuis 1996.