Jean Lassalle déçu: “Moi, je voulais être président”

Jean Lassalle déçu de la présidentielle

Sur CNews ce mardi, Jean Lassalle, crédité de 3,13% des voix au premier tour de l’élection présidentielle, n’a pas caché sa déception. Son objectif, c’était tout simplement d’être nommé “président de la République française”, a-t-il confié.





Jean Lassalle a été l’une des surprises de ce premier tour de la présidentielle. Il a en effet obtenu 3,13% des suffrages, soit les voix de plus d’un million d’électeurs, c'est-à-dire plus que Fabien Roussel, représentant du Parti communiste (2,28%), que Nicolas Dupont-Aignan (2,06%) et, surtout, qu’Anne Hidalgo (1,75%), candidate du Parti socialiste. Et pourtant, il ne digère pas cet échec.





“J’ai pris une tôle de plus, une tôle, oui 3%. Moi, je voulais être président de la République française parce que j’avais un projet réfléchi de longue date. Je suis arrivé à un âge, à un contexte de sagesse, d’expérience mais encore de folie intacte, ce qui faisait que je pouvais toucher au coeur ce pays. Bon... je n’ai pas réussi”, déplore-t-il.





Parmi les causes de sa défaite, il cible Jean-Luc Mélenchon et l’abstention: “Jean-Luc Mélenchon, il m’en a piqué un paquet (des électeurs), au dernier moment. C’est normal, hein, il me les a piqués démocratiquement (...) Il m’a aussi manqué 5 ou 6 points d’abstentionnistes, qui ont hésité jusqu’au dernier moment.





Il a, en outre, indiqué qu'il ne donnerait pas de consigne de vote pour le second tour et qu’il voterait “blanc”.