Jeff Bezos accusé de discrimination raciale par une ancienne aide-ménagère

Jeff Bezos, milliardaire américain

Jeff Bezos est poursuivi par une ancienne aide-ménagère qui affirme avoir été victime de discrimination raciale. Elle raconte notamment avoir été obligée de passer régulièrement par la fenêtre de la buanderie pour aller aux toilettes, car elle n’était pas autorisée à entrer dans la maison du milliardaire d’Amazon pour autre chose que pour nettoyer.





Mercedes Wedaa, qui a travaillé pendant trois ans au nettoyage du manoir de Jeff Bezos à Seattle, affirme dans une plainte déposée devant le tribunal de l’État de Seattle qu’elle et d’autres employés de nettoyage hispaniques étaient traités différemment du personnel blanc. Selon elle, le responsable de l’équipe de nettoyage du milliardaire était “agressif et abusif” envers elle, tandis qu’il se montrait “respectueux et poli” envers les employés blancs.

Un avocat du patron d’Amazon a nié toutes les allégations, qu’il a jugées “absurdes”.





Pauses





Mme Wedaa, qui a commencé à travailler au domicile de Jeff Bezos en 2019, a déclaré qu’elle devait régulièrement travailler pendant 10 à 14 heures sans pause déjeuner ou repos si le milliardaire et sa famille étaient présents. Selon elle, il n’y avait pas de salle de repos et les employés mangeaient régulièrement dans la buanderie.





Elle ajoute qu’elle n’était pas autorisée à entrer dans la maison “sauf pour effectuer une tâche de nettoyage”. “Pendant environ 18 mois, afin d’utiliser les toilettes, [la] plaignante et d’autres femmes de ménage étaient obligées de grimper par la fenêtre de la buanderie vers l’extérieur, puis de courir le long du chemin menant à la salle des machines, de traverser la salle des machines et de descendre jusqu’à une salle de bain”, peut-on lire dans la plainte, partagée sur le blog Geekwire.





Toujours d’après la plainte, les employées “devaient passer une grande partie de leur journée sans pouvoir utiliser les toilettes”, et développaient fréquemment des infections urinaires.





“Allégations non fondées”





“Nous avons enquêté sur ces allégations, et elles ne sont pas fondées. Wedaa gagnait un salaire à plus de six chiffres par an et était la principale femme de ménage”, a commenté Harry Korrell, un avocat de M. Bezos. “Elle était responsable de ses propres heures de pause et de repas, et il y avait plusieurs toilettes et salles de repos à sa disposition et à celle des autres membres du personnel. Les preuves montreront que Wedaa a été licenciée pour des raisons de performance.”