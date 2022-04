Jérusalem : 42 blessés dans des heurts entre manifestants palestiniens et policiers israéliens

Manifestants palestiniens et policiers israéliens se sont affrontés une fois de plus sur l’esplanade, située à Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé par Israël. « Il y a eu 42 blessés » pendant ces heurts survenus ce vendredi matin, a rapporté le Croissant-Rouge palestinien, alors qu’un premier bilan faisait état de 12 blessés.





Sur les 42 blessés, 22 ont été transportés dans un hôpital de Jérusalem, mais « aucun ne se trouve dans un état grave », a précisé le Croissant-Rouge palestinien.